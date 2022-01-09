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    • 09.01.2022 21:11
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    2023 yolunda efendileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi! ABD raporunun mesajı o işarette saklı

    "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın kayığına binip 2023 yolunda ABD'den medet uman Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor. ABD'den yayımlanan ve muhalefete verilen mesajların yer aldığı bir raporda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener'den birinin aday olması istendi. Atlantik'in iktidar planları arasında olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzeri çizildi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyu "ABD raporunun mesajı o işarette saklı" yazısında ele aldı.

    takvim.com.tr
    2023 yolunda Kılıçdaroğlu saf dışı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

    Gözünü seçimler için ABD'den gelecek desteğe çeviren ittifakta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ben aday olacağım' diye yırtınsa da üstü çizilmiş gibi gözüküyor.



    EFENDİLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİ
    Soner Çağaptay isimli Türkiye düşmanı yazarın ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te yayınlanan "Erdoğan için oyunun sonu" başlıklı raporunda, ABD yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiğinin mesajlarını verdi.

    Çağaptay'ın raporunda, "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın kayığına binen muhalefete de bir gönderme yapıldı.

    Muhalefete ve özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan göndermede, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener'den birinin aday olması istendi.



    ABD'lilerin kime nasıl mesaj vereceğini en iyi bilenlerden biri olan ve kaset kumpasıyla CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ortamda ne yuapacağı merak konusu olurken SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde konuya ilişkin "ABD raporunun mesajı o işarette saklı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

    Övür, ABD'nin her seçim dönemi karın ağrısının başladığının altını çizerek, Biden'ın "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz." sözlerine dikkat çekildi.



        ABD güdümündeki Soner Çağaptay'ın raporunda 'Kılıçdaroğlu'nun üzerinin çizildiği' mesajını da değerlendiren Övür, "O gün Deniz Baykal çizilirken ses çıkarmayıp onun koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, bugün çizilirse hiç şaşırmam. Etme bulma dünyası, şimdi ihanete uğrama sırası onda... Peki, yeni ihanetçi kim? Sanıyorum Kemal Bey de, CHP'liler de biliyor ama şimdilik söyleyemiyorlar" ifadelerini kullandı.

        İşte Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün "ABD raporunun mesajı o işarette saklı" başlıklı köşe yazısı;

        Türkiye ne zaman seçim sürecine girse ya da bir siyasi iktidar ABD'nin çizdiği sınırların dışına çıkmaya çalışsa, ABD'li düşünce kuruluşlarının karın ağrısı başlıyor. Daha doğrusu onların ipini elinde tutan derin ABD'nin... Artık kartları açık oynadıkları için buna Beyaz Saray'ı da ekleyebiliriz.



        "TÜRKİYE'DE İKTİDARI DEĞİŞTİRMELİYİZ"
        Son 50-60 yılda buna o kadar alıştılar ki, onlar için Türkiye'de iktidarı değiştirmek hiç sorun olmadı. Öyle rapor falan da yazmalarına gerek yoktu. Ya "Bizim çocuklar" dedikleri cuntalara darbe yaptırırlardı, ya TÜSİAD'ı devreye sokarlardı ya da sokakları ateş vererek istedikleri partiyi iktidara taşırlardı.
        İtiraz eden siyasi aktörlere de ya idam ya da şapkasını alıp gitmek düşerdi. Son dönemde Başkan Erdoğan'ın "dik duruşu", ABD eksenli güçleri çılgına çevirdi. İstedikleri hiçbir şeyi yaptıramıyorlardı. Sık sık "Ne yapacağını kestiremiyoruz" deyip durdular.
        Zinde kuvvetleri harekete geçirdiler, olmadı; Zeyno Baran, Michael Rubin veya Henry Barkey gibi çoğu CIA elemanı müptezellere rapor yazdırıp "Yüzde 50 darbe ihtimali var" diye korkutmaya kalktılar, tutmadı. Sonunda en "mahrem" güçleri FETÖ'yü harekete geçirip kanlı darbe girişimleri bile işe yaramadı.
        Ne yaptılarsa başaramadılar. En sonunda bizzat ABD Başkanı Joe Biden, kendini rezil ederek şunu söyledi:
        "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz."


        Fotoğrafta: Soner Çağaptay

        ABD yönetimi, yatırımcıyı korkutarak ekonomiyi çökertmekten siyasi baskıya kadar her yolu denedi, deniyor. Şimdi de arkalarına ABD medyasını alarak harıl harıl Türkiye karşıtı rapor hazırlatıyor. O raporlardan birini de Soner Çağaptay denilen Türkiye düşmanı yazmış. Çağaptay, öyle coşmuş ki, "Erdoğan'ın son oyunu" adıyla hezeyanlarını teori diye Foreign Affairs gibi dünyanın en ünlü dergisinde yayınlamış.



            Özeti şu: "Erdoğan nasıl olsa gidecek, son yıllarda ciddi güven duyulan ordu aracı olsun, seçimlerden önce çekilsin. Böylece Türkiye kaosa sürüklenmesin."
            Hâlâ orduyu devreye sokmaya çalışıyorlar. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere niyetleri kötü... Tabii bunları söylerken ilginçtir, tıpkı muhalefet gibi AK Parti'nin ilk dönemine övgü düzmeyi de ihmal etmiyor. Meğer AK Parti ne güzel şeyler yapmış. Senaryonun tek elden çıktığı o kadar açık ki...
            Bu tespitlerin amacı, topluma korku salmaktan başka bir şey değil.



            ABD, KILIÇDAROĞLU'NU ÇİZDİ Mİ?
            İşin garip tarafı, uzun uzun bu hezeyanlarını anlatan Çağaptay, yazıda muhalefete de bir işaret veriyor.
            Bence yazının asıl mesajı o işarette saklı. Muhalefete ve özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen mesajda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener'den birinin aday olması isteniyor.
            Acaba sağcı ve milliyetçi oldukları için mi yoksa başka özel ilişkileri mi var?
            Neyse yazıda, adaylık için kendini paralayan Kılıçdaroğlu'nun adı bile geçmiyor. Bu da ABD'nin onu çizdiği anlamına geliyor. Eminim bu mesajı Kılıçdaroğlu hepimizden daha iyi anlamıştır; çünkü ABD'lilerin kime nasıl mesaj vereceğini en iyi o biliyor. Onun CHP'nin başına nasıl geleceğini yine bir raporla onlar duyurmuştu.



            O gün Deniz Baykal çizilirken ses çıkarmayıp onun koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, bugün çizilirse hiç şaşırmam. Etme bulma dünyası, şimdi ihanete uğrama sırası onda... Peki, yeni ihanetçi kim?
            Sanıyorum Kemal Bey de, CHP'liler de biliyor ama şimdilik söyleyemiyorlar.
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            Haberler Güncel 2023 yolunda efendileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi! ABD raporunun mesajı o işarette saklı
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