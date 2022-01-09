2023 yolunda efendileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi! ABD raporunun mesajı o işarette saklı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, başını CHP ve İYİ Parti'nin çektiği Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.
Gözünü seçimler için ABD'den gelecek desteğe çeviren ittifakta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'ben aday olacağım' diye yırtınsa da üstü çizilmiş gibi gözüküyor.
EFENDİLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİ
Soner Çağaptay isimli Türkiye düşmanı yazarın ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te yayınlanan "Erdoğan için oyunun sonu" başlıklı raporunda, ABD yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiğinin mesajlarını verdi.
Çağaptay'ın raporunda, "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın kayığına binen muhalefete de bir gönderme yapıldı.
Muhalefete ve özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan göndermede, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Meral Akşener'den birinin aday olması istendi.
ABD'lilerin kime nasıl mesaj vereceğini en iyi bilenlerden biri olan ve kaset kumpasıyla CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ortamda ne yuapacağı merak konusu olurken SABAH Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde konuya ilişkin "ABD raporunun mesajı o işarette saklı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Övür, ABD'nin her seçim dönemi karın ağrısının başladığının altını çizerek, Biden'ın "Darbeyle değil, muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz." sözlerine dikkat çekildi.