Bu da bunların duruşu! Ertuğrul Özkök: Ben dansözüm de Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ne?

Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök 'dansözlük' itirafının ardından CHP medyasını karıştıracak sözlerle gündeme geldi.

Özellikle 28 Şubat döneminde attığı manşetlerle askeri darbenin medyadaki baş aktörlerinden olan Ertuğrul Özkök'ün 20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı ve bu görevden alındığı Aralık 2009'dan beri köşe yazarlığı yaptığı Hürriyet'te 2021'in Kasım ayında işine son verildi.

Ayrılığın yaşandığı dönemde resmi açıklama yapılmazken Özkök "Hürriyet'ten dostça ayrıldık" dedi.

ÖZKÖK'TEN DANSÖZLÜK İTİRAFI

geçtiğimiz günlerde 'her devrin adamı' olduğu ithamlarından gocunmadığını söyleyen Ertuğrul Özkök, "Çok rahatlıkla 'Ben dansözlük yaptım' diyebiliyorum. Çünkü gocunacak bir şey değil benim için bu." dedi.

"RAHATLIKLA DANSÖZLÜK YAPTIM DİYEBİLİYORUM"

Özkök şunları söyledi "Bana 'her devrin adamısın' dendiği zaman bu bana hakaret olarak gelmiyor. Bu bana tam aksine yapmam gereken işi iyi yapmışım diye geliyor. O yüzden de çok rahatlıkla dansözlük yaptım diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için. Bir jonglörcüyüm ben. Ama bugün gazeteciler de jonglörcü, herkes jonglörcü."

Özkök bugün ise kendisine gelen eleştirilere bir yanıt mahiyetinde yazı yazarak CHP medyasınını karıştıracak itiraf ve ifadelere imza attı.

DANSÖZ KARİKATÜRÜ: HOŞUMA GİDER

Kendisinin 'dansöz' olarak çizildiği karikatürü yorumlayan Özkök,"Gırgır ve Çarşaf dergilerinin kapağında rahmetli Süleyman Demirel'i ve Turgut Özal'ı dansöz olarak gösteren onlarca karikatürü de bulunduğu için, bu küçük müzede benimkinin de bulunması hoşuma gider" dedi.

"BEN DANSÖZÜM DE SÖZCÜ'NÜN GENEL YAYIN YÖNETMENİ NE?"

Özkök, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve Yazarı Uğur Dündarı hedef alarak, "Ben dansözüm de Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni nedir diye düşündünüz mü hiç?" ifadelerini kullandı.

Özkök şunları söyledi:

"Ben diyorum ki; büyük bir gazeteyi yönetmek için insanın dansöz olması gerekir. Hadi bu kelimeye alışamayacaksınız, 'Dans yeteneğine sahip olması gerekir' diyeyim. Ve gelin şöyle küçük bir medya turu yapalım. Ben dansözüm de Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni nedir diye düşündünüz mü hiç?

Efsane gazeteci Uğur Dündar'ın hakkedilmiş egosunu yönetmek kolay bir iş midir sanıyorsunuz… Yılmaz Özdil'le Emin Çölaşan'ı, Ruhat Mengi'yi aynı gazetede birer sayfa ara ile idare etmek… Ve bütün bunlara haksız suçlamalarla yurtdışında yaşamak zorunda kalan bir patronunun duygularını yönetmek için harcanan çabayı da eklerseniz… Evet bal gibi dansöz olmak lazım.

Çok taktir ediyorum o nedenle Sözcü'nün genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ı… Tekrar ediyorum…Dansöz kelimesini sevmiyorsanız, "Dans sanatını bilmek lazım" diyeyim…"