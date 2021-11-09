Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’teki işine son verildi!

'HALAY' GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMDE

Ertuğrul Özkök son olarak Ekim ayında HDP'liler tarafından ağırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı geziye katılmış ve çektiği halayla gündeme gelmişti.

İmamoğlu'nun yandaş medyasını kurduğunun en iyi örneklerinden biri olan gezide Özkök ile birlikte İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi isimler de yer aldı.

Özkök, Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin'in açtığı sergi sebebiyle düzenlenen gecede İsmail Saymaz ile birlikte halay çekmiş FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya da o anları kayda almıştı.