Başkan Erdoğan'dan AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Bizi yalnız bırakmadığınız, sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbime, şahsıma sizler gibi yol arkadaşı verdiği için şükrediyorum.

Karaman'da bugün bildiğiniz gibi şahane bir gün geçiriyoruz. Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Karaman sadece tarihiyle değil, aynı zamanda ahde vefasıyla da büyük bir şehir olduğunu bizlere gösterdi. Buradan tüm Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Biz de tüm Karamanlı kardeşlerimizi Allah için seviyoruz.Biz bu güzel şehrin merliğini, yiğitliğini, ideallerini seviyoruz. Biz bu şehrin mücadele azmini seviyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi, Karaman'a da aşkla hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz"

Hemen her hafta bir şehrimizde toplu açılış törenleriyle yapılan eserlerin gururunu yaşıyoruz.

İlk uçuşunu 2025'te gerçekleşecek milli muharip uçağımızı 2023'te hangardan çıkarıyoruz. Türkiye milli savaş uçağının da envantere girmesiyle yeni bir lige çıkacaktır.

CHP'YE ÇOK SERT TEPKİ: BAY KEMAL SUSTUR ŞU HAVLAYANLARI

CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor. Çünkü onun cinsi de cibilliyeti de o. Birileri anlatıyor o da arkadan izliyor. Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, Diyanet'imize saldıracak olanların haddini de hesabını da biz sorarız. Sizin sokak teröristlerinden ne farkınız var? Onlar konuşuyor sen de arkadan izliyorsun, biz bunu yutar mıyız? Bu millet 2023'te dinimize saldıranlara hesabını soracaktır.

Konya - Karaman Yüksek Hızlı Treni 1 hafta ücretsiz olacak