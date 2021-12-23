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    • Güncel
    • 23.12.2021 13:47
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    • 23.12.2021 13:47
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    Ertuğrul Özkök'ün tek derdi espresso içmek: Yurt dışında 4 tane içsen hayatın gitti

    28 Şubat’ta attığı skandal manşetlerle ‘Post modern darbe’nin önemli ayaklarından biri olan Ertuğrul Özkök'ün yazarı olduğu Hürriyet Gazetesi’ndeki işine son verilmişti. Ekonomiyle ilgili açıklama yapan Özkök'ün derdi ise fazla espresso içmek. Yurt dışına çıktığında artık espresso içmediğini söyleyen Özkök,"Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. 1 euro neredeyse 1 liraydı. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro" dedi.

    Ertuğrul Özkök’ün tek derdi espresso içmek

    Özellikle 28 Şubat döneminin en büyük savunucularından olan ve attığı manşetlerle 28 Şubat'taki askeri darbenin medyadaki baş aktörlerinden olan Ertuğrul Özkök'ün 20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı ve bu görevden alındığı Aralık 2009'dan beri köşe yazarlığı yaptığı Hürriyet'te işine son verilmişti.

    Ekonomiyle ilgili demeçlerde bulunan Özkök, espresso ile olan bağını anlattı.

    Katıldığı bir programda "Herkes kendine göre bazı şeylerden vazgeçiyor" diyen Özkök, kendisinin de yurt dışına çıktığında artık espresso içmediğini söyledi:

        4 TANE İÇSEN...

        "Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. 1 euro neredeyse 1 liraydı. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro, çarp 15'le, he? Şimdi bir espresso içmeye kalksan, 4 espresso içsen hayatın gitti."
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