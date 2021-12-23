Ertuğrul Özkök'ün tek derdi espresso içmek: Yurt dışında 4 tane içsen hayatın gitti

Özellikle 28 Şubat döneminin en büyük savunucularından olan ve attığı manşetlerle 28 Şubat'taki askeri darbenin medyadaki baş aktörlerinden olan Ertuğrul Özkök'ün 20 yıl Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı ve bu görevden alındığı Aralık 2009'dan beri köşe yazarlığı yaptığı Hürriyet'te işine son verilmişti.