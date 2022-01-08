Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında ne kadar olacağı son günlerin en çok merak edilen konularından birisiydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün? İşte merak edilenler...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.