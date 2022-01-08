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    • Güncel
    • 08.01.2022 17:19
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    • 08.01.2022 17:24
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    Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün?

    2022 yılında uygulanacak olan bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün? İşte detaylar...

    Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün?

    Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında ne kadar olacağı son günlerin en çok merak edilen konularından birisiydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün? İşte merak edilenler...

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

    Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

    (40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

    Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

        BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

        1. 2022 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

        2. 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2022 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.
        Sevk Tarihleri

        Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

        03 Şubat 2022

        02-03 Şubat 2022

        03 Mart 2022

        02-03 Mart 2022

        31 Mart 2022

        30-31 Mart 2022

        12 Mayıs 2022

        11-12 Mayıs 2022

        09 Haziran 2022

        08-09 Haziran 2022

        21 Temmuz 2022

        20-21 Temmuz 2022

        18 Ağustos 2022

        17-18 Ağustos 2022

        15 Eylül 2022

        14-15 Eylül 2022

        13 Ekim 2022

        12-13 Ekim 2022

        10 Kasım 2022

        09-10 Kasım 2022

        08 Aralık 2022

        07-08 Aralık 2022
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        Haberler Güncel Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün?
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