Bedelli askerlik ücretinin 2022 yılında ne kadar olacağı son günlerin en çok merak edilen konularından birisiydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bakan Akar açıkladı! 2022 bedelli askerlik kaç gün? İşte merak edilenler...