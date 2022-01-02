RTÜK FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' skandalına karşı harekete geçti!

Türkiye karşıtı haberleriyle ünlü Amerikan Merkezli FOX TV 'Maske Kimsin Sen?' isimli programla bir skandala imza attı.
Bazı ülkelerde "Masked Singer" olarak yayımlanan programın devşirme versiyonu FOX TV'de yayınlanmaya başlandı.
'MASKE KİMSİN SEN?' İSİMLİ PROGRAMDA PAGAN RİTÜELLERİ
Program ilk bölümden itibaren pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.
7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.