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    • Güncel
    • 02.01.2022 21:57
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    • 02.01.2022 22:21
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    RTÜK FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' skandalına karşı harekete geçti!

    Algı ve manipülatif haberlerin kaynağı FOX TV 'Maske Kimsin Sen' isimli programla bir skandala imza attı. Programaki pagan ve satanist ritüeller, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen' programına karşı harekete geçti.

    takvim.com.tr
    RTÜK skandala karşı harekete geçti

    Türkiye karşıtı haberleriyle ünlü Amerikan Merkezli FOX TV 'Maske Kimsin Sen?' isimli programla bir skandala imza attı.

    Bazı ülkelerde "Masked Singer" olarak yayımlanan programın devşirme versiyonu FOX TV'de yayınlanmaya başlandı.

    'MASKE KİMSİN SEN?' İSİMLİ PROGRAMDA PAGAN RİTÜELLERİ
    Program ilk bölümden itibaren pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.

    7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.

    Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fox TV'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

        TEPKİLERİN ARDINDAN RTÜK HAREKETE GEÇTİ
        Program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, inceleme başlatılacağını açıkladı.



        Sosyal medyadan 'RTÜK işlem başlatacak mı?' sorusuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu cevap verdi.

        Uslu açıklamasında, '"Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

        PAGANİZM NEDİR VE NEYE İNANIR?
        Paganizmde tek Tanrı inancı yoktur. Evrendeki her canlı ve her cisim Tanrının bir yansımasıdır. Dünyanın ve evrenin sonsuz olduğuna inanan paganların çoğu reeenkarnasyona inanır. İnsan tekrar tekrar ve her defasında başka bir canlı ya da cisim olarak dünyaya gelir. Bir başka inanışa göre, önceki hayatında kötülük yapanlar, böcek ya da bir taş parçası olarak dünyaya gelir.

            Paganizm, aynı zamanda bir inançlar bütünüdür ve birden fazla dini kapsar. Bazı kaynaklara göre Şamanizm ve Animizm gibi doğayı merkezine alan dinler de pagan inancının bir parçasıdır. Ağaç dışında en önemli simgelerinden bir diğeri beş köşeli yıldızdır.

            Her bir köşe yıldızı, suyu, ateşi, toprağı ve havayı simgeler. Cennetin de cehennemin de dünyada olduğuna inanan paganlar, kötü ruhları defetmek için çeşitli ayinler ve ritüeller düzenler. Liderleri transa geçerek kötü ruhlarla iletişime geçer ve onları kabilesinden uzaklaştırmaya çalışır. Yüz yıllar boyunca Şamanizm, Animizim ve Panteizm gibi inançlar Paganizmin temelini oluşturmuştur.

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            Haberler Güncel RTÜK FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen?' skandalına karşı harekete geçti!
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