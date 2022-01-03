Fox Tv'de skandal satanizm gösterisi! 'Maske Kimsin Sen?' programına sert tepki: Pagan ve satanizm figürleri...
Algı ve manipülatif haberlerin kaynağı FOX TV 'Maske Kimsin Sen' isimli programla bir skandala imza atılmıştı. Programdaki pagan ve satanist ritüeller, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen' programına karşı harekete geçti. İletişim Uzmanı Ali Saydam ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Fox Tv'deki satanist figürlere böyle tepki gösterdi.
03.01.2022 16:15
- Son Güncelleme: 03.01.2022 16:39
Masked Singer olarak bazı ülkelerde yayınlanan bir format Türkiye'de de 'Maske Kimsin Sen' ismi ile FOX TV'de yayın hayatına başladı.
ORTAÇAĞIN KARANLIK FİGÜRLERİ İLE KÜÇÜCÜK BEYİNLERE SALDIRILMAKTADIR
İletişim Uzmanı Ali Saydam ise tepki çeken sahneyi madde madde değerlendirdi. Saydam'ın değerlendirmesi şöyle:
İletişim Uzmanı Ali Saydam, "Ortaçağ karanlığının kâbus figürleriyle küçücük beyinlere saldırılmaktadır" ifadelerini kullanırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, "Bu programın insanların ailecek ekran başında olduğu zaman diliminde yayında olması skandaldır." diye konuştu.