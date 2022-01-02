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FOX TV'de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

Bazı ülkelerde "Masked Singer" olarak yayımlanan programın devşirme versiyonu Amerikan beslemesi FOX TV'de yayınlanmaya başladı. Anacak ilk bölümden itibaren vatandaşın yoğun tepkisini çekti. Maske Kimsin Sen? adlı rezalet yapımda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.

02.01.2022 11:43 - Son Güncelleme: 02.01.2022 11:43
FOX TV’de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

Fox TV'de Maske Kimsin Sen adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.

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FOX TV’de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programda yapılan iğrençlikler sınır tanımadı.

FOX TV’de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

Birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.

FOX TV’de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

FOX TV’de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi

Milli ve manevi değerlerle alakası olmayan böylesi rezil bir devşirme programın Türk televizyonlarında nasıl rahatlıkla yayınlanabildiğini soran vatandaşlar RTÜK'e tepki gösterdi.

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