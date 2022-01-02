FOX TV'de rezalet! Maske Kimsin Sen? adlı programda pagan ve satanist ritüeller! Tepkiler çığ gibi
Bazı ülkelerde "Masked Singer" olarak yayımlanan programın devşirme versiyonu Amerikan beslemesi FOX TV'de yayınlanmaya başladı. Anacak ilk bölümden itibaren vatandaşın yoğun tepkisini çekti. Maske Kimsin Sen? adlı rezalet yapımda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.
02.01.2022 11:43
- Son Güncelleme: 02.01.2022 11:43
Fox TV'de Maske Kimsin Sen adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi.