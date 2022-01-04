Kahraman polis Fethi Sekin şehadetinin 5. yılında anılıyor! Emniyet Genel Müdürlüğü’nden duygulandıran paylaşım

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından kalaşnikofla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

BOMBAYI GETİREN DE YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında teröristlerden ele geçirilen bomba ve mühimmatların tatlı kutularında otobüsle Mardin'den İzmir'e, Suriye uyruklu Delil Hıso tarafından getirildiği belirlendi. 4 Ekim 2021'de yakalanan Hıso, 12 Ekim'de İzmir'de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.