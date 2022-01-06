PKK elebaşı Mustafa Karasu itiraf etti: Operasyonlar ağır darbe vurdu!

ÖLÜM KORKUSU SARDI

Özellikle geçen yıl yapılan operasyonlarda kırmızı listede yer alan, Ali Haydar Kaytan ile Sofi Nurettin gibi sözde örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından ölüm korkusu saran PKK'lı terörist Karasu, sınır ötesindeki "Pençe-Kaplan" ve "Pençe-Yıldırım" harekâtları nedeniyle terör örgütünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye açıkça söylüyorlar. Operasyonlar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.