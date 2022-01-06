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    • 06.01.2022 06:58
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    • 06.01.2022 06:58
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    PKK elebaşı Mustafa Karasu itiraf etti: Operasyonlar ağır darbe vurdu!

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği MİT destekli operasyonlar, PKK’nın belini kırdı. Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, “Operasyonlar gerçekten çok ağır oldu” diyerek örgüte vurulan darbeyi itiraf etti.

    Elebaşından itiraf: Çok ağır darbe yedik!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde MİT destekli operasyonlar gerçekleştiren komandolar teröristleri mağaralara hapsederken, Kandil'de gizlenen PKK'nın sözde tepe yöneticilerinden terörist Mustafa Karasu, operasyonlardan çok ağır darbe yediklerini itiraf etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlar devam ediyor.

    Sabah'ın haberine göre, MİT'in desteği ile terör örgütüne son yılların en ağır darbesinin indirildiği operasyonlarda, İHA ve SİHA'lardan dolayı gizlendikleri yerlerden çıkamayan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK ve MİT'in terör örgütüne yaşattığı hezimeti, yine örgüte yakın medya kuruluşlarına yaptığı açıklamayla itiraf etti.

    ÖLÜM KORKUSU SARDI
    Özellikle geçen yıl yapılan operasyonlarda kırmızı listede yer alan, Ali Haydar Kaytan ile Sofi Nurettin gibi sözde örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından ölüm korkusu saran PKK'lı terörist Karasu, sınır ötesindeki "Pençe-Kaplan" ve "Pençe-Yıldırım" harekâtları nedeniyle terör örgütünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye açıkça söylüyorlar. Operasyonlar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.



        SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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