PKK elebaşı Mustafa Karasu itiraf etti: Operasyonlar ağır darbe vurdu!

Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde MİT destekli operasyonlar gerçekleştiren komandolar teröristleri mağaralara hapsederken, Kandil'de gizlenen PKK'nın sözde tepe yöneticilerinden terörist Mustafa Karasu, operasyonlardan çok ağır darbe yediklerini itiraf etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyonlar devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, MİT'in desteği ile terör örgütüne son yılların en ağır darbesinin indirildiği operasyonlarda, İHA ve SİHA'lardan dolayı gizlendikleri yerlerden çıkamayan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK ve MİT'in terör örgütüne yaşattığı hezimeti, yine örgüte yakın medya kuruluşlarına yaptığı açıklamayla itiraf etti.
ÖLÜM KORKUSU SARDI
Özellikle geçen yıl yapılan operasyonlarda kırmızı listede yer alan, Ali Haydar Kaytan ile Sofi Nurettin gibi sözde örgüt yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinin ardından ölüm korkusu saran PKK'lı terörist Karasu, sınır ötesindeki "Pençe-Kaplan" ve "Pençe-Yıldırım" harekâtları nedeniyle terör örgütünün içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, "'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye açıkça söylüyorlar. Operasyonlar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağır oldu" ifadelerini kullandı.