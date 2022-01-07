Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün Adana yapılanmasındaki "mütevelli grubu"nda yer aldığını, sohbet toplantılarına katıldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının tespit edildiğini ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, M.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.