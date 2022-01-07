Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.01.2022 10:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 10:53
    ABONE OL

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mütevelli grubu"nda olan sanığın cezası kesildi

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"nda yer aldığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberin detayları...

    AA
    İşte FETÖ’nün mütevelli grubunda olan sanığın cezası

    FETÖ haberleri... Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ve avukatı katıldı.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün Adana yapılanmasındaki "mütevelli grubu"nda yer aldığını, sohbet toplantılarına katıldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının tespit edildiğini ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, M.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    Sanık M.Y, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
        Kazakistan cephesinde küresel akıl oyunları...
        Haberler Güncel Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mütevelli grubu"nda olan sanığın cezası kesildi
            SON DAKİKA