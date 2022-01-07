Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan din istismarı yapan illegal örgütlerle mücadele mesajı

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş İstanbul'da medya yöneticileri ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalardan, FETÖ ile mücadeleye kadar birçok önemli konunun gündeme geldiği toplantıda son 5 yılda 3 bin FETÖ üyesi ve 200 PKK mensubunun din hizmeti görevinden ihraç edildiğinin altı çizildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile DİB bünyesinde FETÖ ile ilgili aralıksız teftiş ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Prof. Ali Erbaş şunları söyledi:
ÖRGÜT ÜYESİ DİN GÖREVLİSİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İBB'de terör örgütü PKK ile iltisaklı gassallarla ilgili soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB bu konuda görevini yapacaktır. Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın isimler bulunmamalı. Din hizmeti ve gassallık çok önemli bir vazife. Terör örgütü halkımızın samimi dini duygularını istismar ediyor.