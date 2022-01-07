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    • Güncel
    • 07.01.2022 07:02
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    • 07.01.2022 07:02
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan din istismarı yapan illegal örgütlerle mücadele mesajı

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın isimler bulunmamalı. Son 5 yılda yapılan teftişler sonucunda kurumumuzdan 3 bin FETÖ ve 200 PKK üyesi isim ihraç edildi. Din istismarı yapan tüm illegal örgütlerle mücadele ediyoruz.

    3 bin FETÖ 200 PKK üyesi ihraç edildi

    Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş İstanbul'da medya yöneticileri ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalardan, FETÖ ile mücadeleye kadar birçok önemli konunun gündeme geldiği toplantıda son 5 yılda 3 bin FETÖ üyesi ve 200 PKK mensubunun din hizmeti görevinden ihraç edildiğinin altı çizildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile DİB bünyesinde FETÖ ile ilgili aralıksız teftiş ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Prof. Ali Erbaş şunları söyledi:



    TERÖRLE MÜCADELE
    10 bine yakın teftiş yapıldı. Bu teftişler sonucunda 300 bin FETÖ ve 200 PKK üyesi isim ihraç edildi. FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi din istismarı yapan tüm illegal örgütlerle mücadele ediyoruz.



    ÖRGÜT ÜYESİ DİN GÖREVLİSİ
    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İBB'de terör örgütü PKK ile iltisaklı gassallarla ilgili soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB bu konuda görevini yapacaktır. Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın isimler bulunmamalı. Din hizmeti ve gassallık çok önemli bir vazife. Terör örgütü halkımızın samimi dini duygularını istismar ediyor.



        CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ
        4-6 yaş Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz. Toplumun her kesimi ve yaş grubunun din alanında aydınlatılması görevimiz. Tartışılan malum konuşma çok talihsiz olmuştur. "Ortaçağ zihniyeti" Batı'nın karanlık dönemini anlatan bir tanımlamadır. İslam tarihi ile bağdaştırılamaz. Din hizmeti, ne yazık ki önyargılarla eleştiriliyor.



        FETVALAR KIRPILARAK YAYINLANIYOR
        Fetvalar, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilir. Bunlardan bazıları da web sitemizde yayınlanır. Bazı fetvaların önü ve arkası kesiliyor, çarpıtılarak yayınlanıyor. Fetva ile alakası olmayan 20 yıl önce yayınlanmış bir kitaptaki cümle, kesilerek yeni bir fetva gibi haber yapılıyor. Bunlar bizi gerçekten üzüyor.



        SOSYAL MEDYA HASSASİYETİ
        Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi tüm toplantılarda dile getiriyoruz. Bu mecraları yanlış kulandığı için ceza alan personelimiz var. Müftülerimize de bu konuda hatırlatmalarda bulunduk.



            138 BİN PERSONELİMİZ VAR
            138 bin 650 kişilik kadromuzla dinimizi anlatmak ve zararlı yapıların etkilerini kırmak için mücadele ediyoruz. En küçük köylerde bile imamlarımızla devletimizi temsil eden tek kurumuz. Günlük tartışmalardan uzak duruyoruz. İslam ülkelerine model olacak bir yapımız var. Buna rağmen DİB en fazla gündeme getirilen kurum oluyor.



            LGBT KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL
            LGBT akımlarının bir Müslüman olarak kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bizim amacımız sadece doğruyu anlatmaktır. Neyin doğru/yanlış olduğu Kur'an ve sünnet açık olarak ortaya koymuştur. Biz insanları haramlar konusunda uyarıyoruz ve uyarmaya devam edeceğiz.



            ATEİZM VE DEİZM RAKAMLARI ABARTILIYOR
            Ateizm ve deizm ile doğru bilgiler anlatılarak mücadele edilebilir. Ne kadar çok gence ulaşırsak o kadar iyi sonuç alırız. Tabii insanların özgürlük alanları vardır. Biz bu konuda uyarmakla yükümlüyüz. Toplumda ateizm, deizm ve agnostisizm oranları konusundaki rakamların abartıldığını düşünüyorum. Mesela bizim yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de deizm oranı yüzde 1'in bile altında.



                HAC VE UMRE
                İ                ki yıldır Hac yapamadık. Umre ziyareti de maalesef yapılamıyor. Yeni Hac Bakanı atandı. Onunla görüştüm, yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettim. Onlarda pandemi konusunda endişe devam ediyor. Her görüşmemizde hac ve umrenin açılması konusunu bizden fazla istediklerini belirtiyorlar. Şu an için olumlu bir gelişme yok.


                KARİYE CAMİİ YIL SONUNDA AÇILACAK
                Tarihi Kariye Camii'ni 2020'de açmayı planlamıştık. Sonradan tamamlanması gereken yerler olduğunu gördük. Bu haliyle açsaydık camiye zarar verebilirdik. Camiyi tamamlanması ile birlikte 2022 sonunda açmayı planlıyoruz.
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                Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan din istismarı yapan illegal örgütlerle mücadele mesajı
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