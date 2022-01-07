



SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Sabah yer alan habere göre, gözaltına alınan diğer 3 şüpheliden, bildiklerini anlatan 2'si serbest bırakıldı. Olayın olduğu dönemde Kocaeli'nde mobilyacı olan ve aynı zamanda hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden 12 ay tutuklu kalan Namık Elvan'ın ifadelerini çelişkili bulan özel ekip, çapraz sorguya aldı. FETÖ içinde, örgüt abiliği de yaptığı belirlenen Elvan, sonunda cinayetleri, Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı aralarındaki ticari ihtilaf nedeniyle öldürdüğünü, olay sırasında bir yıl önce ölen T.O.'nun da yanında olduğunu itiraf etti. Maktullerin aracını da kendisinin İstanbul'a götürüp terk ettiğini anlatan Elvan, olayın çözülebileceğinden korkarak, uzunca bir süre FETÖ'nün ev ve yurtlarında saklandığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Namık Elvan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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