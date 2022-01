Emperyalistlerin kiralık tetikçisi Soner Çağaptay Foreign Affairs'te Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal ifadeler

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde "kıdemli Türkiye uzmanı" olarak çalışan tetikçi Soner Çağaptay "Erdogan's Empire: Turkey and the Politics of the Middle East" adlı bir kitap kaleme almış ve kitapta Başkan Erdoğan hakkında "otokratik lider" gibi ifadelerr yer verip Erdoğan'ı "emperyalist" olmakla itham etmişti.



SONER YİNE PARAYI KAPMIŞ

Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı engellemeye çalışan küreselcilerin kiralık tetikçiliğini yapan Soner Çağaptay, aylar sonra yeniden sahneye çıktı. ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı Foreign Affairs'te sipariş bir yazı kaleme alan Çağaptay'ın hedefinde yine Erdoğan vardı.