Emperyalistlerin kiralık tetikçisi Soner Çağaptay Foreign Affairs'te Erdoğan'ı hedef aldı! Skandal ifadeler





KÜRESELCİLER MİLLET İTTİFAKINI PARLATIYOR

Erdoğan'ın daha önce rakiplerine karşı birçok seçimi kazandığını hatırlatan Çağaptay, artık muhalefetin bölünmüş değil birleşik şekilde kendisine muhalefet ettiğini vurguluyor. Makalede, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'na HDP'nin gayriresmî olarak destek verdiği ifade ediliyor.

Çağaptay, Erdoğan karşıtlığı etrafında muhalefetin birleştiğini vurgulayarak, "Mevcut muhalefet bloku, iki kilit grup arasındaki ittifaka bağlı: Laik, solcu CHP ve merkez sağdaki milliyetçi İyi Parti. HDP ve Saadet Partisi de bu ittifakı gayriresmî olarak destekledi. Siyasi olarak, bu partiler birçok konuda birbirlerinden çok uzaktalar, ancak Erdoğan'ı yenme arzusunda giderek daha fazla birleşiyorlar." diyor.

PKK VE FETÖ'NÜN AVUKATLIĞI

Darbe girişiminden bu yana hükümetin giderek daha fazla 'paranoyaklaştığını' iddia edecek kadar hadsizleşen yazar, KHK ile devletten uzaklaştırılan FETÖ ve PKK bağlantılı kişileri kastederek, "Yalnızca darbeci olduğundan şüphelenilenleri değil, aynı zamanda demokratik muhalefet üyelerini de takip etti ve ardından on binlerce insanı tutukladı ve 150 binden fazla akademisyeni, gazeteciyi ve diğerlerini işlerinden etmeye zorladı." yalanına sarılıyor.

"ERDOĞAN'I YARGILAMA" HAYALİ!

"18 ay sonra Türkiye, Erdoğan'ın kazanmasının pek mümkün olmadığı bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapacak." diyen Çağaptay, Erdoğan'ın, "uzun süredir devam eden yozlaşma ve yetkiyi kötüye kullanma mirası nedeniyle görevden alınırsa yargılanabileceğini" söyleyecek kadar çizgiyi aşıyor. Bu bağlamda yazar bir kaos planı çizerek, Erdoğan hakkında, "Adil bir oylamayı baltalamak, sonucu göz ardı etmek ve hatta 6 Ocak (ABD kongre baskını) benzeri bir ayaklanmayı körüklemek de dahil olmak üzere görevde kalmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak." iddiasında bulunuyor.

KUYRUK ACILARI S400 VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Erdoğan'ın 2003 yılında iktidara geldiğinde, ülkenin demokratik kurumlarını inşa edecek ve güçlendirecek bir reformcu olarak karşılandığını yazan Çağaptay, şöyle devam ediyor: "İlk başta, o ve AKP bu vaatleri yerine getiriyor gibiydi. Sağlık hizmetleri gibi hizmetlere erişimi iyileştirdi ve on yıl boyunca düşük işsizlik ve güçlü ekonomik büyüme sağladı. Erdoğan döneminde Türkiye'de çoğunluk, ilk kez orta sınıf bir toplum haline geldi. Ayrıca bazı özgürlükleri genişletti, özellikle Türkiye'deki Kürtlere bazı azınlık dil hakları verdi."

Bu politikaların bir süre Erdoğan'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında popüler hale getirdiğini aktaran yazar, o dönem bu politikaların Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından tutulduğunu da belirtiyor. Fakat Erdoğan'ın belirli bir dönem sonra, Avrupa ve ABD ile uzun süredir devam eden bağlarından uzaklaşmaya başladığına ve Rusya ile yakınlaştığına dikkat çekiyor. Yazar, bunun temellendirmesini S-400 füze anlaşması üzerinden yapıyor."



Çağaptay'ın bu ifadeleri, Batı'nın Türkiye'nin bağımsız politikalarından ne denli rahatsız olduğunu gözler önüne seriyor.

ÇATIŞMA İDDİASI

Makalede en dikkat çekici nokta ise 2023'te yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın "kesinlikle kaybedeceği" iddiassı ve bu yenilginin sonucunun nasıl olacağı. Yazar "Mevcut kamuoyu yoklamalarına göre hem CHP'li belediye başkanları hem de milliyetçi İyi Parti'nin lideri Meral Akşener, Erdoğan'ı iki yönlü bir cumhurbaşkanlığı yarışında yenecek. Üçü de muhalefetin genel liderliği için yarışıyor, ancak yakın zamanda Türkiye'ye yaptığım bir gezide, her birinin ikinci turda Erdoğan'a karşı önde gideni destekleyeceğini öğrendim." ifadelerini kullanarak, kesin bir ifadeyle muhalefetin kazanacağı yalanını yayıyor. Muhalefetin de benzer şekilde sipariş anketlerle Erdoğan'ın yenileceği algısını yayması dikkat çekici.

KAOS PLANI VE ERDOĞAN'I YARGILAMA İDDİASI

Erdoğan'ın seçimi kaybettikten sonra yargılanacağını öne süren yazar, yenilgi sonrası iki plan çiziyor. İlk olarak bir kaos planı kuran yazar, Erdoğan'ın silahlı güçleri devreye sokacağını iddia ediyor. Seçimi kaybetmesi halinde Erdoğan'ın sertleşeceğini ve polis kuvvetini kullanacağını, bir çatışma ortamının çıkabileceğini savunan Çağaptay, şöyle sürdürüyor: "Doğrudan kendisine rapor veren modern, iyi silahlanmış 300 binden fazla bir güç olan ulusal polisi konuşlandırabilir ve bir baskıyı hızlandırabilir. Tüm gösterileri derhal yasaklayacak, önemli protesto organizatörlerini tutuklayacak, sosyal medyayı kapatacak ve muhtemelen sokağa çıkma yasağı ilan edecek ve ardından 2016 darbesinden sonra dayattığı gibi olası bir olağanüstü hâl ilan edecek."

ORDU İLE ARAYA NİFAK SOKMA PLANI

İkinci bir plan olarak, TSK'nın araya girebileceğini, Erdoğan ve ailesinin yargılanmaması şartıyla anlaşma sağlanabileceğini ileri süren yazar, ordu ile hükümet arasına nifak sokma planlarını açık ediyor. TSK'nın diğer kuvvetlerden farklı olduğunu belirten yazar, birinci ihtimal olarak görülen kaos planına karşı bu planın muhalefet için daha iyi bir alternatif olduğunu söylüyor. Yazar TSK için, "Erdoğan yanlısı ve karşıtı Türklerin bir araya geldiği, ülkenin geriye kalan tek kurumlarından biridir. Son yıllarda, askeri liderlik, ülkenin iç siyasetiyle ilgili tarafsızlık politikasını benimsedi ve bu da orduyu, büyük ölçüde partizan olmayan bir kimliği korumak için kalan birkaç devlet kolundan biri haline getirdi." diyor.

Nifak planını "Türkiye demokrasisinde daha geniş ve daha hızlı bir çöküşü önlemek için mevcut en iyi seçenek olabilir." ifadeleriyle dile getiren yazar, bu hızlı geçiş sürecinin AB ve ABD tarafından da destekleneceğini belirtiyor.