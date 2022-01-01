FETÖ kanalında firari Ergun Babahan'dan skandal açıklama: "AK Parti önünde patlayacak bombalar..."

"AK PARTİ ÖNÜNDE PATLAYACAK BOMBALAR…"

"2022'de Türkiye'yi neler bekliyor?" sorusunun sorulduğu programda FETÖ'nün firari gazetecisi Ergun Babahan 2022 yılına dair değerlendirmelerinde skandal sözler dile getirerek AK Parti binalarının önlerinde 2022'de bombalar patlayacağını iddia etti.

Babahan programda "2022'de Türkiye'yi neler bekliyor?" sorusuna şunları söyledi:



"(…) Mizah dergileri baskı altında, televizyonlarda siyasi mizah yasak, her şey yasak Türkiye'de! Şeyi bıraktım, ekonomiyi siyaseti… Gülmek bile yasak' Güney Kore gibi bir ülke olduk yani, gülmenin yasaklandığı bir ülke haline geldi Türkiye. Ahmet'e katılıyorum 2022 çok sert geçecek, HDP'ye saldırılar, CHP'ye baskılar, AKP önünde muhtemelen patlayacak bombalarla… Gerilimli bir yıla giriyoruz."

Tam bu cümleleri sarf ederken programın sunucusu Erkam Tufan Aytav'ın Ergun Babahan'ın sözlerini kesip başka bir soru sorması ise dikkat çekti.