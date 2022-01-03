Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 4-6 yaş Kuran Kursu açılışında: Astronomi ile ilgilenmek Kuran ilimleri ile ilgilenmekle eş değerdir

Erbaş "Yasin suresini hepimiz ezbere biliriz. Hafız olmayanlar da bilirler. Orada şu ayeti kerimede bakınız Rabb'imiz ne buyuruyor? "Güneş kendisine tayin edilen belirli bir yörüngeye doğru akmaktadır. Bu Allah'ın koyduğu bir ölçüdür." Demek ki astronomi ile ilgilenmek Kuran ilimleri ile ilgilenmekle eş değerdir. İşte onun için bizde Ali Kuşçular yetişmiştir. Kuran ilimleriyle, fen ilimlerini birleştiren ve ikisini birden anlamaya çalışan nice büyük insanlar yetişmiştir yakın tarihimize kadar. İşte bizler bu medeniyetin çocukları olarak dini ilimlerle müspet ilimleri, müspet ilim demek tecrübeyi yani deneye dayanan laboratuvarlarda araştırma neticesinde deneyler neticesinde ortaya çıkan ilim demektir. Biruni gibi. Biruni asrına Biruni asrı dedirttiren büyük bir alimimizdir. İşte onun gibi yeni gençler yetiştirmek. Yeni talebeler yetiştirmek, dünyayı bilen, Kuran'ı Kerim'in ifadesiyle semalara dikkati çeken. Bakmaz mısınız? Devenin nasıl yaratıldığına, yaratılışa dikkat çekiyor. Kuran'ı Kerim. Nasıl anlayacaksınız bunu? Biyoloji ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kuran'ı Kerim. Bakmaz mısınız semaların nasıl yükseltildiğine. Astronomi ilmiyle ilgilenmeyi emrediyor Kuran'ı Kerim" şeklinde konuştu.