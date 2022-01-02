Avcılar Belediyesi’nde adrese teslim ihale skandalı! FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan kendisine göre ihale şartnamesi hazırlamış!

Tutuklananlar arasında Karaarslan'ın baldızı Çiğdem Şanlı'nın da olduğu öğrenilirken Karaarslan'ın ihale şartnamelerine kendisini tarif edici koşullar eklettirdiği belirlendi. Öyle ki; 2015 – 2016 yıllarındaki 2 ihalenin şartnamelerine, "merkezi denetim elemanı olarak çalışma, akademisyen olma, serbest mali müşavir belgesine sahip olma" gibi sadece kendisinde olan vasıflar eklendi.

Böylece Türkiye'de başka örneği bulunmayan koşullar sayesinde, ihaleyi yalnızca Erkan Karaarslan alması sağlandı. Soruşturmada şüpheli olan eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firari olduğu öğrenildi.