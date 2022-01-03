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    • 03.01.2022 14:53
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    • 03.01.2022 14:59
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    Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a ziyaret açıklaması! İhracat çözümü isteyen vatandaşa bu yanıtı verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu, 2021 yılında kırılan rekoru duyurdu. Suudi Arabistan'a ihracat çözümü isteyen vatandaşa yanıt veren Erdoğan, "Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım." şeklinde konuştu.

    Şubat ayında ziyaretimi yapacağım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İhracatçılar Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Çıkışta bir vatandaşın, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey rica ediyorum. Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum.' sözleri üzerine Başkan Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.



    "SÖZ VERDİ"
    Başkan Erdoğan, 'Şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım.' dedi.

    2021 TOPLAM İHRACATIMIZ 225 MİLYAR 368 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.



    Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.

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