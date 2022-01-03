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    Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! Emekli ve memur maaşına ek zam, koronavirüs tedbirleri...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabinenin ana gündem maddesi emekli ve memur maaşlarına yapılacak ekstra artış oldu. Sabah saatlerinde açıklanan Aralık ayı enflasyon ile yeni zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca emekli ve memura asgari ücret rakamında olduğu gibi iyileştirme yapılması bekleniyor. Kritik Kabine sonrası Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor.

    takvim.com.tr

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabinenin ana gündem maddesi emekli ve memur maaşlarına yapılacak ekstra artış oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.25'te Külliye'de toplandı. Kritik toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan ulusa sesleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü.

    Detaylar gelecek...

    Sabah saatlerinde açıklanan Aralık ayı enflasyon ile yeni zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca emekli ve memura asgari ücret rakamında olduğu gibi iyileştirme yapılması bekleniyor.

    EK ZAM KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER
    Memur emeklileri ve memurlar için Temmuz'da yapılacak Yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi ve toplam artışın yıllık enflasyona (yüzde 36) ulaştırılması bir formül olarak düşünülüyor.

    YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANACAK 10.50 PUANLIK BİR ARTIŞ ÖNE ÇIKIYOR
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yine yıllık enflasyona tamamlanacak 10.50 puanlık bir artış öne çıkıyor. Fakat düşük maaşlı emekliler için seyyanen artış da gündemde. Böylece taban maaşın 4253 liralık asgari ücrete yaklaştırılması söz konusu olacak.

    Bu arada Memur-Sen'in ise seyyanen artış konusunu daha öne çıkardığı gelen bilgiler arasında.

    KABİNEDE ELE ALNINAN KONULAR
    2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanları dinleyecek ve bilgi alacak.

        TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ
        Kabinede ekonomideki gelişmeler, ihracat rakamları, döviz hamleleri ve Türkiye Ekonomi Modeli ele alınacak.

        EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MASADA
        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

        Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

        Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

        Toplantıda, emekli ve memurları yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları ve ek zam konusu değerlendirilecek.

        KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ELE ALINACAK
        Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları da kabinenin gündeminde olacak ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak son Bilim Kurulu toplantısı verilerini de Başkan Erdoğan ile paylaşacak. Ayrıca yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

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