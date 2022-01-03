Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! Emekli ve memur maaşına ek zam, koronavirüs tedbirleri...

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANACAK 10.50 PUANLIK BİR ARTIŞ ÖNE ÇIKIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yine yıllık enflasyona tamamlanacak 10.50 puanlık bir artış öne çıkıyor. Fakat düşük maaşlı emekliler için seyyanen artış da gündemde. Böylece taban maaşın 4253 liralık asgari ücrete yaklaştırılması söz konusu olacak.

Bu arada Memur-Sen'in ise seyyanen artış konusunu daha öne çıkardığı gelen bilgiler arasında.

KABİNEDE ELE ALNINAN KONULAR

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanları dinleyecek ve bilgi alacak.