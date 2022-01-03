Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! Emekli ve memur maaşına ek zam, koronavirüs tedbirleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Kabinenin ana gündem maddesi emekli ve memur maaşlarına yapılacak ekstra artış oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.25'te Külliye'de toplandı. Kritik toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan birazdan ulusa sesleniyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü.
Detaylar gelecek...
Sabah saatlerinde açıklanan Aralık ayı enflasyon ile yeni zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca emekli ve memura asgari ücret rakamında olduğu gibi iyileştirme yapılması bekleniyor.
EK ZAM KONUSUNDA ÖNE ÇIKAN FORMÜLLER
Memur emeklileri ve memurlar için Temmuz'da yapılacak Yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi ve toplam artışın yıllık enflasyona (yüzde 36) ulaştırılması bir formül olarak düşünülüyor.
YILLIK ENFLASYONA TAMAMLANACAK 10.50 PUANLIK BİR ARTIŞ ÖNE ÇIKIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yine yıllık enflasyona tamamlanacak 10.50 puanlık bir artış öne çıkıyor. Fakat düşük maaşlı emekliler için seyyanen artış da gündemde. Böylece taban maaşın 4253 liralık asgari ücrete yaklaştırılması söz konusu olacak.
Bu arada Memur-Sen'in ise seyyanen artış konusunu daha öne çıkardığı gelen bilgiler arasında.
KABİNEDE ELE ALNINAN KONULAR
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanları dinleyecek ve bilgi alacak.