CHP'li İBB'nin 'Halk Ekmek' oyunları: Murat Ongun mu yalan söylüyor yoksa Özgen Nama mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısı hakkında kamuoyuna farklı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
HALK EKMEK A.Ş.'NİN ÜRETTİĞİ EKMEK SAYISINA İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMA!
Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama; tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise, fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu.
Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden oldu.
ONGUN: "FABRİKALARIMIZ TAM KAPASİTEYLE HER GÜN 1.6 MİLYON HALK EKMEK ÜRETİYOR"
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor. Türkiye'nin en ucuz ve sağlıklı ekmeği için büfelerde kuyruklar oluşuyor ve hemen tükeniyor" iddiasında bulundu.
NAMA: "TAM KAPASİTE ÇALIŞAN ÜÇ FABRİKA İLE GÜNLÜK 2.6 MİLYON EKMEK ÜRETİYORUZ"
Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın 10 gün önceki açıklamaları İBB Sözcüsü Murat Ongun'un açıklamalarını yalanlıyor.
Özgen Nama; 12 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini savundu.
NAMA: "İSTANBUL HALK EKMEK EL DEĞMEDEN GÜNDE 2 MİLYON EKMEK ÜRETİYOR"
Özgen Nama; 8 Ocak 2020 tarihinde yaptığı açıklamada ise, İstanbul Halk Ekmek'in günde 2 milyon ekmek ürettiğini savunmuştu.
Nama, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Bir sorumluluk ve cumhuriyet projesi olarak 1978 yılında hayata geçirilen İstanbul Halk Ekmek, (İHE) el değmeden günde ürettiği 2 milyon ekmek ile 42 yıldır yurttaşların masasında yerini alıyor" iddiasında bulunmuştu.