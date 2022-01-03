3 Ocak 2022 On Numara çekilişi talihli numaraları hangileri? On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans oyunlarını sevenler ve yakından takip edenler kuponlarını oynadıktan sonra bayilere giderek yatırdı ve sonuçları bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekilişları Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor. Peki hayali kurulan, planlar yapılmaya başlanan büyük ikramiye miktarı ne kadar? 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi talihli numaraları hangileri?
3 OCAK 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
On Numara çekilişi saat 20:00'da başlayacak ve sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte bugünün şanslı numaraları:
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.