3 Ocak 2022 On Numara çekilişi talihli numaraları hangileri? On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Büyük ikramiye…

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans oyunlarını sevenler ve yakından takip edenler kuponlarını oynadıktan sonra bayilere giderek yatırdı ve sonuçları bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen On Numara çekilişları Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor. Peki hayali kurulan, planlar yapılmaya başlanan büyük ikramiye miktarı ne kadar? 3 Ocak 2022 On Numara çekilişi talihli numaraları hangileri?