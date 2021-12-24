Halk Ekmek kuyruklarının nedeni CHP'li İBB yönetimi: 85 büfe 11 aydır yapılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretimini 500 bin azalttığı ortaya çıktı.
EKMEK ÜRETİMİ 500 BİN DÜŞÜRÜLDÜ
AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek ürettiği, Ekrem İmamoğlu döneminde ise ekmek üretiminin günlük 1.6 milyona düşürüldüğü bildirildi.
85 HALK EKMEK BÜFESİ 11 AYDIR AÇILMIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 85 noktada halk ekmek büfesi açma yetkisinin olduğu ancak 11 aydır 85 büfenin açılmadığı bildirildi.
İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 57'Sİ AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 57'sinin açıldığını söyledi.