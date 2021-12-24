Halk Ekmek kuyruklarının nedeni CHP'li İBB yönetimi: 85 büfe 11 aydır yapılmıyor

TÜRKYILMAZ: "85 BÜFE DAHA AÇMA YETKİNİZİ NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?"

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz; "Halk Ekmek Genel Müdürü Sayın Okan Gedik'in beyanı, 'Mecliste engelliyorlar' diyen arkadaşlar mutlaka okumalı. Genel Müdür 142 ilave büfe kararımıza rağmen sadece 57 sini kullandıklarını ifade ediyor. Kuyruklara rağmen 85 büfe daha açma yetkinizi neden kullanmıyorsunuz?" diye sordu.



EKMEK ÜRETİMİ GÜNLÜK 2.1 MİLYONDAN 1.6 MİLYONA İNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek üretildiği bildirildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 22 Aralık 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor" iddiasında bulunmuştu.