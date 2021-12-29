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    • 29.12.2021 17:25
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    • 29.12.2021 17:25
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    FOX TV, Halk TV ve Tele 1'den yayın ilkesi ihlalleri! RTÜK cezayı kesti

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı televizyon kanalları vatandaşı manipüle etmeye devam ediyor. CHP yandaşı kanalların başında gelen Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'te yayın ilkesi ihlalleri nedeniyle RTÜK tarafından para cezası uygulandı.

    RTÜK cezayı kesti!

    RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlalleri nedeniyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı.

    RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı.

    TELE 1'DE TÜRKER ERTÜRK'ÜN SKANDAL SÖZLERİ
    Tele 1'de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi.

    Üst Kurul, programda sarf edilen 'Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman… Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? …Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor' sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek, yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

    HALK TV'YE İDARİ PARA CEZASI
    Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV'nin 'Sözüm Var' programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek, Halk TV'ye idari para cezası verildi.

    FOX TV'DE SELÇUK TEPELİ'NİN MANİPÜLASYONU CEZASIZ KALMADI
    Üst Kurul'un gündemindeki diğer dosyada ise FOX TV yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine hazırlanan raporun ele alındığı toplantıda, FOX Ana Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli'nin EPDK hakkında söylediği sözler detaylı olarak incelendi. Kurul, Tepeli'nin ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek, yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

    DISNEY PLUS LİSANS ALDI
    RTÜK toplantısında ayrıca Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

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