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    • 02.01.2022 06:45
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    • 02.01.2022 06:45
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    CHP'de önce kokain şimdi de sahte alkol skandalı! Sahte alkol üreten CHP'li başkan suçüstü yakalandı

    CHP'de geçtiğimiz gün skandal bir olaya imza atıldı. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı. Olayın ardından Aşık istifa etti. Bugün ise Afyonkarahisar'da CHP'li eski başkanın evine yapılan baskında litrelerce sahte içki ve malzeme ele geçirildi. Halen il başkan yardımcılığı yapan CHP'li İrfan Göktürk gözaltına alındı

    Sahte alkol üreten CHP’li başkan yakalandı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalandı. Göktürk'ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

    Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldenin eski Belediye Başkanı olan ve şimdi CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Göktürk'ün evinde sahte alkol üreterek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

    Göktürk'ün evine baskın düzenleyen ekipler aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.

    Olayın ardından Göktürk'ün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise olaydan haberinin olmadığını sadece Göktürk'ün bilmediği bir konuyla ilgili soruşturma geçirdiğini öğrendiğini kaydetti.

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