Oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın aracında uyuşturucu yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti!

Peş peşe taciz, tecavüz ve yolsuzluk haberleriyle gündeme gelen CHP bu kez uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi.
CHP'Lİ BAŞKANIN OĞULLARI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı.
İSTİFA ETTİ
Uyuşturucu skandalının ardından CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti.
Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, şunları iddia etti: