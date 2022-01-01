Oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın aracında uyuşturucu yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti!

"Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım."