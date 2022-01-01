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    • 01.01.2022 23:10
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    Oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık'ın aracında uyuşturucu yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti!

    CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımı kayıtları olan CHP’li başkanın iki oğlu, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Yaşanan uyuşturucu rezaletinin ardından CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Uyuşturucu bombası patlayan CHP’li istifa etti!

    Peş peşe taciz, tecavüz ve yolsuzluk haberleriyle gündeme gelen CHP bu kez uyuşturucu skandalıyla gündeme geldi.

    CHP'Lİ BAŞKANIN OĞULLARI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
    CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı.

    İSTİFA ETTİ
    Uyuşturucu skandalının ardından CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

    Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti.

    Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini ifade eden Aşık, şunları iddia etti:

        "Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım."

        NE OLMUŞTU?
        30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Çetin Aşık ve kardeşi Metin Tamer Aşık, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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