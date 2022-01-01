Yeni yılda Meclis'te yoğun mesai: 6. Yargı paketi, 3600 ek gösterge, kripto para yasası...

SÜRESİZ NAFAKA VE BOŞANMALAR: Hazırlanan taslak ile boşanma davaları kısa sürede sonuçlandırılacak, diğer talepler için dava ayrıca devam edecek. Yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulamasına son verilecek. Adalet Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü taslak ile nafakanın evlilik süresiyle sınırlandırılması, bu süre eşin iş bulamaması veya herhangi bir gelirinin olmaması hâlinde, devletin maddi destek vermesi öngörülüyor.