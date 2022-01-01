Yeni yılda Meclis'te yoğun mesai: 6. Yargı paketi, 3600 ek gösterge, kripto para yasası...

TBMM Genel Kurulu, 2021 yılında toplam 106 birleşim yaptı ve yaklaşık 800 saat çalışarak, 62 uluslararası anlaşma ve 25 kanun teklifini yasalaştırdı. Hayvan Hakları Yasası ve Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere bir çok önemli düzenlemenin hayata geçirildiği Meclis'te, yeni yılda da kamuoyunun beklentilerini karşılaşacak yeni adımlar atılacak.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Önümüzdeki süreçte TBMM gündeminde gelmesi beklenen önemli bazı düzenlemeler şöyle:
6. YARGI PAKETİ: Mesleğe yeni başlayan avukatlara düşük faizli kredi imkânı getirilecek. Zorunlu müdafi ücretleri artacak. Kamuda çalışan avukatların özlük hakları iyileştirilecek. Avukatların ödediği vergilerde indirime gidilecek.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU: Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.
3600 EK GÖSTERGE: Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde artış olmasını sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi bu yıl sonuna kadar çıkarılacak.