CHP İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk sahte alkol tüccarı çıktı





Olayın ardından Göktürk hakkında jandarma ekipleri tarafından işlem başlatıldığı bildirilirken, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise olaydan haberinin olmadığını sadece Göktürk'ün bilmediği bir konuyla ilgili soruşturma geçirdiğini öğrendiğini kaydetti.

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