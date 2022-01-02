Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Omicron uyarısı! Her 4 vakadan 1'i Omicron

SABAH'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlı yayılması ve kolay bulaşması nedeni ile koronavirüsün Omicron varyantının birkaç hafta içinde Türkiye'de de baskın hale geleceğini söyledi.
Koca, "Şu anda her dört vakadan biri Omicron. Bir hafta on gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor. Hatta bu varyantın tümüyle baskın karakter kazanması bekleniyor" dedi.
KORUYUCU ÖNLEMLERİN MUTLAK GEREKLİLİĞİNİ BİLİYORUZ
Koronavirüsün önceki varyantlarda bulaş riskini azaltmak için iki metre mesafe yeterli iken Omicron'un bulaşması ihtimali için bu mesafenin dahi yeterli olmadığına dikkati çeken Bakan Koca, yeni varyantın bilhassa kapalı ortamlarda daha uzak mesafeden de bulaştığı uyarısını yaptı.