CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık zehir taciri çıktı! uyuşturucu ile yakalandılar

GÖZALTINA ALINDI

Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158.54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Metin Tamer ve Çetin Aşık, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

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