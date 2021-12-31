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    • 31.12.2021 09:56
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    • 31.12.2021 10:20
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    CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık zehir taciri çıktı! uyuşturucu ile yakalandılar

    Son dakika haberi... Taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmeyen CHP'de bu kez uyuşturucu bombası patladı. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımı kayıtları olan CHP’li başkanın iki oğlu, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

    CHP’li başkanın oğulları zehir taciri çıktı

    Son dakika haberi... Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

    Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

    CHP'YE AİT ARAÇTA UYUŞTURUCU ÇIKTI
    Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu ortaya çıktı.
        İmamoğlu’nun Kandil’i İBB’ye taşıma talimatı belgelendi
        Haberler Güncel CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık zehir taciri çıktı! uyuşturucu ile yakalandılar
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