CHP’nin İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li yönetici Fatoş Birinç ’Allah’a hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin İslam'a olan kin ve nefreti gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak, "Orta çağ düşüncesi" demesinin ardından bir skandal da CHP'li yönetici Fatoş Birinç'ten geldi. CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan görevli olduğu öğrenilen Fatoş Birinç 'Allah'ı hedef alarak skandal sözler sarfetti.

Fatoş Birinç dine kin kustuğu çirkin paylaşımda şunları söyledi:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

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