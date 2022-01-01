TCDD'den Marmaray'daki fiyat artışına ilişkin açıklama: Zamlı tarife İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Marmaray hattında yapılan fiyat artışına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tarifenin CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde yürülürlüğe konduğunun altı çizilen açıklamada, İBB'ye konu hakkında itiraz edildiği bildirildi.
İMZA SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞ HUKUKSUZ ZAM
TCDD tarafından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
İşte CHP'li İBB'nin Marmaray'da uyguladığı hukuksuz zamma ilişkin TCDD'den yapılan o açıklama;
01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur.