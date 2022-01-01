TCDD'den Marmaray'daki fiyat artışına ilişkin açıklama: Zamlı tarife İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu





İBB'NİN YAPTIĞININ HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının İBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur.

UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.