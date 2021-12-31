Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP'nin silahlı kanadı bölücü terör örgütü PKK'ya büyük vurgun

Kahraman Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'yı inlerinde imha ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla "Eren Kış-6 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.
9 PKK'LI TERÖRİST SARI TORBAYA
Güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, devam eden operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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