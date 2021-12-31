Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP'nin silahlı kanadı bölücü terör örgütü PKK'ya büyük vurgun

"Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 906 kalaşnikof fişeği, 144 biksi fişeği, 150 M-16 fişeği, 33 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 2 HK-33 şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 7 el telsizi, büyük telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 el dürbünü, 33 büyük tüp, 32 küçük tüp, 62 pil bloku, 360 büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 58 çift spor ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Eren Kış 6 Mercan Dağları Operasyonu azim ve kararlılıkla devam edecektir"