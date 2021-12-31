Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2021 10:52
    ABONE OL

    Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP'nin silahlı kanadı bölücü terör örgütü PKK'ya büyük vurgun

    Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlangıcından bu yana biri sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, 143 sığınak ile 21 mağaranın imha edildiği bildirildi.

    AJANSLAR
    Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP yasta...

    Kahraman Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'yı inlerinde imha ediyor.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalındaki teröristleri yakalamak, muhtemel sığınak ile barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla 19 Kasım'da 74 tim ve 1062 personelin katılımıyla "Eren Kış-6 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.

    Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP yasta...

    9 PKK'LI TERÖRİST SARI TORBAYA

    Güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik 23 operasyonel faaliyetin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlarda bir bölücü terör örgütü mensubu sağ yakalanmış, devam eden operasyonda 8 bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 2'si turuncu ve 3'ü gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    "SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..." | ABD GANİMETİ BUNLAR

        Açıklamada, teröristlerce kullanılan 143 sığınak ve 21 mağaranın imha edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, biksi makineli tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 el bombası, 2 roketatar mühimmatı, 906 kalaşnikof fişeği, 144 biksi fişeği, 150 M-16 fişeği, 33 kalaşnikof şarjörü, 6 kanas şarjörü, 2 HK-33 şarjörü, 2 G-3 şarjörü, 7 el telsizi, büyük telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 15 kilogram amonyum nitrat, 2 el dürbünü, 33 büyük tüp, 32 küçük tüp, 62 pil bloku, 360 büyük pil, 1500 metre elektrik kablosu, 6 el feneri, 11 uyku tulumu, 58 çift spor ayakkabı, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Eren Kış 6 Mercan Dağları Operasyonu azim ve kararlılıkla devam edecektir"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP yasta...
        Haberler Güncel Eren operasyonları gümbür gümbür! HDP'nin silahlı kanadı bölücü terör örgütü PKK'ya büyük vurgun
            SON DAKİKA