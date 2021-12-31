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    • 31.12.2021 10:56
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    MSB duyurdu: Cihan Gökkaya'nın intikamı alındı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MSB, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    MSB duyurdu: Cihan Gökkaya’nın intikamı alındı

    Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde yapılan operasyonda, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor" denildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Cihan Gökkaya'nın intikamı alındı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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