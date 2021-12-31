Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlere katıldığı belirlenen 8 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şahısların yakalanmasına yönelik, jandarma ekipleri tarafından 23 Aralık'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.