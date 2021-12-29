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    • Güncel
    • 29.12.2021 18:11
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    • 29.12.2021 18:36
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    MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle vuruldu

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    PKK’ya ATAK şoku!

    Terör örgütü PKK'ya 'ATAK' şoku... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    MİT VE TSK'DAN GARA'DA ORTAK OPERASYON
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da ortak operasyon gerçekleştirildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle vuruldu
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