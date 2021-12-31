Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar

HASAN KARAKAYA O DÖNEMDE HALKIN VE HAKK'IN SESİ OLMUŞTUR

Gençler Hasan ağabeyinizi iyi tanıyın ve TÜGVA olarak bunun hakkını da dört dörtlük verin. Hasan kardeşimizin 1957 yılında Manisa'da başlayıp 2015 yılında Medine'de son bulan ömrünü, milletin hakkını, onurunu savunmaya adamış bir cengaverdi. Hasan Karakaya'nın özellikle 28 Şubat döneminde verdiği mücadele hepimizin hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya o dönemde halkın ve Hakk'ın sesi olmuştur.

SİNMEMİŞ ADAM GİBİ ADAM OLMUŞTUR

Darbeciler onun kalemini esir almaya çalışmış ama başaramamışlardır. Hasan Karakaya linç edilmesi pahasına milletin iradesini savunmayı sürdürmüştür. Korkaklara pirim vermemiş, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söyleyecekse hesapsız söylemiş, Hakk'ın hatırını daima yüksekte tutmuştur. Korkmamış, sinmemiş adam gibi adam olmuştur.



TÜRKİYE'NİN SON YARIM ASRININ EN KARANLIK DÖNEMİNİ YAŞAYAN İNSANDI

Hasan Karakaya Türkiye'nin son yarım asrının en karanlık dönemini yaşayan insandı. 1990'larda ülkenin tekrar istikrarsızlık ortamına sürüklenişine şahit olmuştu. Bu ülkenin elitler tarafından nasıl soyulduğunu görmüştü. AK Parti'yle başlayan yeni dönemin önemini Hasan Karakaya çok iyi biliyordu. Bunu da zaman zaman yazılarında belirtiyordu.

Mert bir gazeteci olarak Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına cesur duruşuyla milletin mücadelesine büyük destek verdi. Özellikle başkanlık sistemiyle ilgili söyledikleri Hasan Karakaya'nın çok önemlidir. Hasan Karakaya dobra bir gazeteci olmanın yanı sıra kimseye eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı. Zorbaların maskesini düşüren gerçek bir muharrirdi. Akit gazetesine baktığınızda vesayete karşı sesini yükselten, bu aziz milletin değerlerine sahip çıkan, dürüst bir gazeteci, hepsinden öte samimi bir dava adamı görürsünüz.

Onun hayatına baktığınızda başörtüsüne serbestlik getirilmesine, Ayasofya'nın açılışına kadar birçok olayda onun katkısını görürsünüz. Hani şair diyor ya, "Bir gün Ayasofya açılacak", hamd olsun bize nasip oldu.

Son nefesine kadar kalemiyle verdiği mücadeleyle Hasan kardeşimin amel defterinin kapanmayacağına inanıyorum. Kendisini hayırla yad ediyor, özlemle anıyorum. Elbette geride bıraktıkları mirasa meslektaşları sahip çıkacak. Bakın burada sizinle bir hakikati paylaşmak istiyorum. 2002'den beri tek parti zihniyetini, darbeci anlayışları tek tek parçaladık. Anti demokratik müdahalelere rağmen muhalefete rağmen son verdik.

Darbecilerle hesaplaşmayı da sağladık. Millete parmak sallayanlar bizim dönemimizde önce milletin vicdanında sonra bağımsız Türk mahkemelerinde mahkum oldular. Zaman zaman CHP içinde 28 Şubat'ı övenler, milletin inancıyla kavga edenler çıksa da bunların hiçbir hükmü kalmamıştır. Milletimiz gücün ve yetkinin kendisinde olduğunu seçimlerde açıkça göstermiştir.

15 Temmuz ise milletimizin neleri göze alabileceğini göstermesi açısından dönüm noktasıdır. Darbeci gazetecilerle hesaplaşma yapılamadı. Bu kalemşörler demokrasimize yönelik her girişimde tetikçi oldular. Gün oldu çapulcuları savundular. Gün oldu yabancı güçlere ülkemize müdahala çağrısı yaptılar. 2023'e giderken medyamızın kendi içinde bu muhasebeyi yapacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Hasan Karakaya'yı rahmetle, şükranla, özlemle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."