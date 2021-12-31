Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bir 30 Aralık gecesiydi. Kendisiyle sohbet etmiştik. Daha sonra geçirdiği kalp krizi sonrası Hakk'a yürüdü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin silahşörüydü. Rabbim Hasan Karakaya kardeşimize rahmet eylesin. Ben hep şunu söyledim. Dünyada iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip Fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bu iki isim malum cephelere korku salmışlardır ama korkmamışlardır.
SON NEFESİNİ ONUN MANEVİ HUZURUNDA VERDİ
En büyük hayalinin Peygamberimizin döneminde onun dizinin dibinde onun verdiği dersi dinlemek olduğunu söylemişti. Hasan Karakaya belki Peygamberimizi dünya gözüyle göremedi ama o son nefesini onun manevi huzurunda verdi. Rabbim, Hasan kardeşimizin o samimi duasını Peygamberimizin şehrinde alarak adeta kabul buyurdu.
İnsan hangi iskitamet üzerine yaşarsa, son nefesini de öyle verir ve öyle hesaba çekilir. Bu alemde ne biriktirmişse hesap gününde de onu görür. Emaneti Peygamberimizin şehrinde teslim ettiğine inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim ben sizi Allah için seviyorum.
ÖNEMLİ OLAN ŞAN ŞÖHRET DEĞİL; BU DÜNYADA ADAM GİBİ YAŞAMAK
Rabbim bizi burada olduğu gibi Peygamberimizin sancağı altında da hep bir eylesin. Son nefesimize kadar samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Dünyayı ahiretin tarlası görerek her türlü gayreti göstereceğiz. Kuran'ı Kerim'in rehberliğinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hasan kardeşimizin dediği gibi önemli olan şan şöhret değil; bu dünyada adam gibi yaşamak ve son nefesimizi de bir Müslüman olarak vermektir.