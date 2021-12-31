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Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalar
31.12.2021 15:48

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na iştirak etti. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Dünyada iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip Fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bu iki isim malum cephelere korku salmışlardır ama korkmamışlardır." dedi. Erdoğan, "Darbeciler onun kalemini esir almaya çalışmış ama başaramamışlardır. Hasan Karakaya linç edilmesi pahasına milletin iradesini savunmayı sürdürmüştür. Korkaklara pirim vermemiş, gazetecilik mesleğinin haysiyetini son nefesine kadar korumuştur. Ne söyleyecekse hesapsız söylemiş, Hakk'ın hatırını daima yüksekte tutmuştur. Korkmamış, sinmemiş adam gibi adam olmuştur." şeklinde konuştu.

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