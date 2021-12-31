2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama - 2022 Yılbaşı MPİ Bilet Numarası İle Online Ve Hızlı Bilet Sorgulama Ekranı Sayfamızda

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi amacıyla geri sayım başladı. Her yeni senede bulunduğu gibi bu yeni senede da varlıklı olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş çok sayıda bilet satın aldılar. 2022 senesine mutlu bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango İdaresi doğrultusundan yapılacak çekiliş ardından neticeleri ise nereden öğreneceklerini merak etmeye başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sorgulama işlemleri amacıyla bireylerin Milli Piyango çevrimiçi adresine giriş yaparak; ''Bilet Numarası'' ve ''Çekiliş Tarihi'' bölümlerini kusursuz ve doğru bir şekilde doldurarak sorgulama işlemlerini basitçe gerçekleştirebilecekler.
2022 Yılbaşı MPİ Bilet Numarası İle Online Ve Hızlı Bilet Sorgulama Ekranı Sayfamızda
2022 Milli Piyango sonucunu öğrenmek amacıyla resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilir. Büyük çekiliş ardından amorti neticeleri da dahil bütün vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek amacıyla 31 Aralık gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek anlık olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecekler. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri amacıyla: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları kusursuz ve doğru bir şekilde doldurularak biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını anlar içerisinde denetim edebilirsiniz.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
31 ARALIK VE 1 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ İZLE
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?
Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi için bu yıl belirlenen büyük ikramiye ödülü tam 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri kapsamında talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.
31 Aralık'ta belli olacak ikramiye sonuçlarını vatandaşların online sorgulama ekranı üzerinden öğrenmeleri sağlanacak. Canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango Online adresi üzerinden canlı yayını izleyebilecekler.
Teselli İkramiyesi Nedir?
Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla değişik olan bir bilete sahip olan vatandaşlar teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.
Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle alakalı bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle alakalı en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle alakalı şu ifadeler kullanıldı.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran sadece tek bir rakamla değişik olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan bütün numaralar, bahse husus ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece çeyreğini (dörtte birini) kazanır.