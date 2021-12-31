2022 Milli Piyango Bilet Sorgulama - 2022 Yılbaşı MPİ Bilet Numarası İle Online Ve Hızlı Bilet Sorgulama Ekranı Sayfamızda

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi için bu yıl belirlenen büyük ikramiye ödülü tam 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri kapsamında talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.

31 Aralık'ta belli olacak ikramiye sonuçlarını vatandaşların online sorgulama ekranı üzerinden öğrenmeleri sağlanacak. Canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango Online adresi üzerinden canlı yayını izleyebilecekler.

Teselli İkramiyesi Nedir?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla değişik olan bir bilete sahip olan vatandaşlar teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle alakalı bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle alakalı en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle alakalı şu ifadeler kullanıldı.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran sadece tek bir rakamla değişik olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan bütün numaralar, bahse husus ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece çeyreğini (dörtte birini) kazanır.