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    • 30.12.2021 15:16
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    • 30.12.2021 15:16
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    Van'da 254 litre sahte alkol ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 254 litre sahte alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

    Yılbaşı öncesi 254 litre sahte alkol ele geçirildi

    Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde düzenlenen operasyonda 254 litre sahte alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçedeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 254 litre alkol, 350 şişe, 41 pet şişe, 5 litre etil alkol, 3 hortum, 58 bidon ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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