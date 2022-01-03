Bedelli askerlik 2022 ücreti: Bedelli askerlik 2022 ücreti kaç para oldu? MSB Ocak ayı bedelli askerlik kaç TL oldu, zamlandı mı?

Bugün açıklanan yeni memur maaş zammı ile eş güdümlü gözler 2022 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) doğrultusundan bu askerlik sisteminde hesaplamaların memurların maaşlarına göre 6 ayda bir değişeceği bildirilmişti. Vatani vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca genç yeni ücretlerle alakalı olarak "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2022 Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri ve detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ
Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi bağlamında zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi amacıyla 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.
Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenir. 2021 senesi ilk 6 aylık devresi amacıyla memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 senesi bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.
2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 bedelli askerlik başvuru ve ödeme sürecinin ardından kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilecek. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma müteakip yılın ocak ayında gerçekleştirilecek. Buna göre, 2022 bedelli askerlik yerleri 2022 Ocak ayı içerisinde açıklancak. Kesin tarih ise henüz açıklanmadı.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,
2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,
3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,
4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,
5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,