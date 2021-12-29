HaberTürk'ün tetikçileri Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın başörtüsüyle ilgili skandal sözleri yeniden gündemde

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçmişteki skandalı tekrardan gündem oldu.

2008 yılında Habertürk'te ekranlara gelen Fatih Altaylı, başörtüsü rahatsızlığına dair ifadelerin yer aldığı programda akılalmaz ifadeler kullanıldı.

Sevilay Yılman'ın programda, 'Mahalle baskısı bana türban taktırırsa çeker giderim' ifadeleri üzerine Fatih Altaylı, 'Bugün çok aradım ama bulamadım. Bir şey buldum' diyerek yanında getirdiği bez parçasını Sevilay Yılman'ın takmasını isteyerek başörtüsü ile açık açık alay ediyor.

Sevilay Yılman ise başörtüsü ile ilgili 'Her tarafımız kapanacak mı' sözleri sonrası Altaylı 'Anneannem gibi oldun' yanıtını veriyor.





"YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM"

Altaylı'nın bu ilk vukuatı değil. 1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Fatih Altaylı'dan başörtülü kadına skandal sözler: Yaratık

"EVLERİNİ POLİSE GÖSTERECEĞİM"

Öte yandan yine aynı Fatih Altaylı, 3 Mart 1997 tarihindeki "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında yine başörtülü kadınları kast ederek "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları, kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok yok, savcılıkta da takip edeceğim. Hırsız yakalatmak iyi de, bu kanun tanımayanları yakalatmak mı kötü?" satırlarını kaleme almıştı.