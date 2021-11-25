Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!

GERÇEK BÜTÇELER DAHA FARKLI

Ancak Altaylı'nın yalanını düzeltmek için bilgi veren Ilıcalı'nın bütçeye ilişkin verdiği bilgi de eksikti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kasım ayı içinde yapaıln bütçe görüşmelerinde 2022 yılı için belirlediği bütçenin 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olduğu görüldü. MEB'in sitesinde yer alan duyuruda, "Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sunumunun ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşmelerin sonucunda Millî Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak kabul edildi." ifadelerine yer verildi.

DİYANET'İN BÜTÇESİ NE KADAR?

Altaylı ve Emek'in iddia ettiği gibi Diyanet'in bütçesinin MEB'den yüksek olmadığı ortaya çıkarken sözde gazeteci Altaylı'nın hükümet düşmanı sol örgütler, İslam düşmanları ve CHP'lilerin her defasında tekrarladığı yalanı canlı yayında ısrarla sürdürmesi dikkat çekti.