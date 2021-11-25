Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!

Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı'nın önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında büyük bir skandala imza attı.
CANLI YAYINDA SKANDAL YALAN
Altaylı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek, Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın, "En yüksek bütçesi olan bakanlık almış?" sorusuna hep bir ağızdan "Diyanet" diyerek Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden fazla olduğunu iddia ettiler.
Ilıcalı itiraz edip, Milli Eğitim daha fazla deyince, Altaylı ve Emek bilmedikleri halde yalanı devam ettirerek Diyanet'in bütçesinin daha çok olduğunda ısrar ettiler.
Ilıcalı, Altaylı ve Emek'in yanlışını düzeltti. Ilıcalı, "Fatih Bey 2022 Milli Eğitim Bütçesi 189 milyar, Diyanet bütçesi 16 milyarmış. Onu da bil yani. Biraz önce Diyanet daha fazla dediniz ya. Demek ne kadar yanlış bilgi verebiliyoruz. 189 nere, 16 milyar nere" ifadelerini kullandı.