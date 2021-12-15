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    • Güncel
    • 15.12.2021 16:34
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    • 15.12.2021 17:01
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    Mehmet Tevfik Göksu Fatih Altaylı'yı sıkıştırdı, İBB 2 dakika içinde kendisini yalanladı! Halk Ekmek'teki skandal canlı yayında zor anlar yaşattı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu Halk Ekmek'teki yığılmaların sorumlusunun CHP'li belediye olduğunu açıkladı. Altaylı anlık olarak İBB'den kendisine gelen bilgilerin yalan olduğunu duyunca şaşkınlığa uğradı. Ardından İBB ekmek dağıtımıyla ilgili ilk attıkları bilgileri yalanlayarak Göksu'nun verdiği sayıların benzerini paylaştı. Altaylı'nın canlı yayındaki zor anları dikkat çekerken Göksu'nun Gobbels’in sözünü hatırlatması gündeme bomba gibi düştü. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Göksu Altaylı’ya canlı yayında zor anlar yaşattı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gerçekleri açıklayınca muhalefetin cansiperane savunan Habertürk TV sunucusu Fatih Altaylı dumura uğradı. İBB'den kendi telefonuna anlık gelen bilgileri paylaşan Altaylı'ya yalan söylediklerini açıklayan Göksu teker teker açıkladı.

    İBB'Yİ YÖNETEMİYORLAR

    Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini, Halk Ekmek'te günlük üretilen ekmeğin neredeyse yarı yarıya düştüğünü resmi sayılarla ortaya koydu. Altaylı İBB yüzünden zor anlar yaşadı.

    İLK İDDİA: 3 BİNDEN DAHA FAZLASI VARMIŞ

    İşte o diyalog:

    "BİZİM DÖNEMDE 2 BİN 945 NOKTADA DAĞITIM VARDI"

    Mehmet Tevfik Göksu: Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.

    Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.

    GÖKSU: 900 KÜSÜR...

        Mehmet Tevfik Göksu: Bendeki bilgi 900 küsur..

        ALTAYLI DİRENİYOR

        Fatih Altaylı: Belediyeden şu anda geldi. Belediyeden gelen bilgi bende. (…) Belediyeden Ceren Akdağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü ve Basın Danışmanı) yolladı. Toplam dağıtım noktamız 3 binin üzerinde…

        Mehmet Tevfik Göksu: 900 noktada dağıtımları var. Bende bilgileri var. 3 bin küsur noktada dağıtımınız varsa dünkü ekmek kapasiteleri ile bugünkü ekmek kapasiteleriniz arasında fark yok. Bu kuyruklar niye?

        Fatih Altaylı: Çok ilginç bir şey. Belediyeden bana sabah gelen bilgide şöyle diyor: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayiyle en hızlı servis ediyoruz.

        Mehmet Tevfik Göksu: Fatih bey, bir daha söyler misiniz?

        Fatih Altaylı: 603 halk ekmek büfesi, 450 bayi varmış.

        2 DAKİKADA YALAN ÇARKI

        Mehmet Tevfik Göksu: Kaç yaptı?

        Fatih Altaylı: Bin 53 yaptı. (…)

        Mehmet Tevfik Göksu: Hani üç bin noktaydı? Kendileri birbirini tekzip ediyor. Gobbels'in sözü var ya. İlk söyleyen kazanır. Böyle saçmalık yok.

        MURAT ONGUN: 1 MİLYON 458 BİN ADET EKMEK ÜRETTİK

            Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun 3 gün önce sosyal medya hesabından, "İstanbul'da pek çok fırında, artan maliyetler nedeniyle 220 gr ekmek 3.50 TL oldu. 250 gr Halk Ekmek hala 1.25 TL, bugün 1 milyon 458 bin adet ekmek ürettik. Ne yazık ki talep 1.6 milyonu geçti." ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Mehmet Tevfik Göksu Fatih Altaylı'yı sıkıştırdı, İBB 2 dakika içinde kendisini yalanladı! Halk Ekmek'teki skandal canlı yayında zor anlar yaşattı
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