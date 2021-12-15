Mehmet Tevfik Göksu Fatih Altaylı'yı sıkıştırdı, İBB 2 dakika içinde kendisini yalanladı! Halk Ekmek'teki skandal canlı yayında zor anlar yaşattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gerçekleri açıklayınca muhalefetin cansiperane savunan Habertürk TV sunucusu Fatih Altaylı dumura uğradı. İBB'den kendi telefonuna anlık gelen bilgileri paylaşan Altaylı'ya yalan söylediklerini açıklayan Göksu teker teker açıkladı.
İBB'Yİ YÖNETEMİYORLAR
Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini, Halk Ekmek'te günlük üretilen ekmeğin neredeyse yarı yarıya düştüğünü resmi sayılarla ortaya koydu. Altaylı İBB yüzünden zor anlar yaşadı.
İLK İDDİA: 3 BİNDEN DAHA FAZLASI VARMIŞ
İşte o diyalog:
"BİZİM DÖNEMDE 2 BİN 945 NOKTADA DAĞITIM VARDI"
Mehmet Tevfik Göksu: Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.
Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.
GÖKSU: 900 KÜSÜR...