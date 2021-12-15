Mehmet Tevfik Göksu Fatih Altaylı'yı sıkıştırdı, İBB 2 dakika içinde kendisini yalanladı! Halk Ekmek'teki skandal canlı yayında zor anlar yaşattı

Mehmet Tevfik Göksu: Bizden 142 büfe (Halk Ekmek büfesi) açılmasını istediler. CHP Grubu teklif etti, biz (AK Parti ve MHP Grubu) onay verdik. 142 büfeden sadece 60 tanesini açabildiler. Bizim dönemde 2 bin 945 noktada dağıtım yapılıyormuş. Şu an 900 küsur noktada dağıtım yapılıyor.

Fatih Altaylı: Şu anda 3 bin dağıtım noktası varmış. 3 binden daha fazlası varmış.

GÖKSU: 900 KÜSÜR...