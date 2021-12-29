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    • 29.12.2021 12:33
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    İzmir'deki Ephesus Hitit Otel'de akılalmaz ölüm! Özde Çivici su sanıp mermer cilası içti hayatını kaybetti

    CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in işadamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'de akılalmaz bir olay yaşandı. Halkla İlişkiler Birimi'nde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ephesus Hitit Otel’de akılalmaz ölüm!

    CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in işadamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'in Halkla İlişkiler Birimi'nde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, işyerinde içtiği maddeden fenalaştı.

    Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve organları zarar gördüğü anlaşılan Çivici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Çivici'nin su diye pet şişedeki mermer cilasını içtiği belirtildi.

    YILBAŞI HAZIRLIĞI İÇİN
    Pet şişedeki sıvının, mermer zeminleri parlatmada kullanılan cila olduğu tespit edilirken, olayda ihmali bulunduğundan şüphelenilenlerin ifadesine başvuruldu. Olay, önceki gün Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki Ephesus Hitit Hotel Restaurant'ta meydana geldi.


        Alınan bilgiye göre, otelin Halkla İlişkiler Birimi'nde görevli Özde Çivici (30), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmak için otelde tura çıktı. İddiaya göre; Çivici, yorulunca dinlenmek için çalıştığı odaya gitti. Talihsiz genç kadın, odasındaki masanın üzerinde duran şişedeki sıvıyı su sanıp içti. Su diye mermer cilası içtiği belirtilen Çivici, hayatını kaybetti. Çivici'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yeni Asır'ın haberin göre, acı haberi alan baba Adnan Çivici, eşi ve kız kardeşleri Eda ile Gülsüm olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.

        ASİT BAZLI KİMYASALLAR ÇOK HIZLI ETKİ EDER
        Özel Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Mermer cilası ya da klorak gibi kimyasal sıvılar yanlışlıkla içildiğinde vücuttan hemen atılması için öncelikle kusmak gerekir. Ardından da vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması gerekir. Bu olaydaki kimyasalın içeriğini bilmiyoruz ancak bu tür asit bazlı kimyasallar vücuda çok hızlı etki ederek dolaşım merkezlerinde tahribata, hatta solunum ya da kalp durmasına yol açarak kişinin ölümü ile sonuçlanabilir" dedi.

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        Haberler Güncel İzmir'deki Ephesus Hitit Otel'de akılalmaz ölüm! Özde Çivici su sanıp mermer cilası içti hayatını kaybetti
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