İzmir'deki Ephesus Hitit Otel'de akılalmaz ölüm! Özde Çivici su sanıp mermer cilası içti hayatını kaybetti

CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in işadamı eşi Gökhan Sengel'in İzmir'in Selçuk ilçesinde sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'in Halkla İlişkiler Birimi'nde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, işyerinde içtiği maddeden fenalaştı.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan ve organları zarar gördüğü anlaşılan Çivici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çivici'nin su diye pet şişedeki mermer cilasını içtiği belirtildi.
YILBAŞI HAZIRLIĞI İÇİN
Pet şişedeki sıvının, mermer zeminleri parlatmada kullanılan cila olduğu tespit edilirken, olayda ihmali bulunduğundan şüphelenilenlerin ifadesine başvuruldu. Olay, önceki gün Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'ndeki Ephesus Hitit Hotel Restaurant'ta meydana geldi.