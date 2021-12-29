İzmir'deki Ephesus Hitit Otel'de akılalmaz ölüm! Özde Çivici su sanıp mermer cilası içti hayatını kaybetti

ASİT BAZLI KİMYASALLAR ÇOK HIZLI ETKİ EDER

Özel Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Mermer cilası ya da klorak gibi kimyasal sıvılar yanlışlıkla içildiğinde vücuttan hemen atılması için öncelikle kusmak gerekir. Ardından da vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması gerekir. Bu olaydaki kimyasalın içeriğini bilmiyoruz ancak bu tür asit bazlı kimyasallar vücuda çok hızlı etki ederek dolaşım merkezlerinde tahribata, hatta solunum ya da kalp durmasına yol açarak kişinin ölümü ile sonuçlanabilir" dedi.

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