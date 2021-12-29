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    • Güncel
    • 30.12.2021 12:20
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    • 30.12.2021 12:20
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    31 Aralık yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma ilkokul ortaokul lise okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı?

    31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü sorusu hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Bu kapsamda özellikle ayın son günlerinde, yılbaşında okulların tatil edilip edilmeyeceği konuları merak ediliyor. Konu hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Peki, 31 Aralık Cuma ilkokul ortaokul lise okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı? İşte merak edilenler...

    31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü?

    31 Aralık 2021 Cuma günü Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken gözler yapılan son açıklamalara çevrildi. Milyonlarca öğrenci bu kapsamda yılbaşında tatil olup olmayacağını merak ederek araştırmalarını artırdı. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma ilkokul ortaokul lise okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı? İşte detaylar...

    31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

    31 Aralık okullar tatil mi ve Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı şeklindeki sorular son günlerde merak edilir oldu. Ancak bu sorular hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)

    Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)

    Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)

    Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı (1 gün tatil)

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi (1 gün tatil)

        YILBAŞI HAKKINDA

        Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.
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        MEB’den CHP’li Kılıçdaroğlu’na cevap!
        Haberler Güncel 31 Aralık yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Cuma ilkokul ortaokul lise okullar tatil olacak mı? MEB açıklaması var mı?
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