Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri 2022 belli oldu!

Üniversite eğitimini uzaktan okuyan binlerce kişi yıl sonu yaklaşırken AÖF sınav tarihleri 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi sınavlarının hangi tarihte gerçekleşeceğini online mı yoksa yüzyüze mi olacağını merak ediyor. Bir yandan da sınava nerede gireceklerini, sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 2022 yılında ne zaman yapılacak? Tarih açıklaması geldi…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2022?
AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, erişime açıldığında haberimizde yer vereceğiz.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti