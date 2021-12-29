Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan CHP'li belediyelerin algı operasyonuna yanıt: Milletimiz nezdinde karşılığı yok





İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'li belediyelerin algı operasyonuna ilişkin yaptığı o açıklama;



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak şehirlerimizin tamamında "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, projelerimizi, yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

300 MİLYAR LİRAYI AŞAN 12 BİN 700 PROJE

Kadim medeniyetimizden aldığımız ilhamla, sosyal devlet anlayışıyla eser üretiyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin emaneti olan şehirlerimizi Cumhuriyetimizin 100. yılına en güzel şekilde hazırlıyoruz.

Bugün 81 il 972 ilçemizde, projemiz, yatırımımız olmayan tek bir yer yoktur. Hâlihazırda, yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projemizi sahada, var gücümüzle gerçekleştiriyoruz.

81 İLİN TAMAMINDA 84 MİLYON VATANDAŞA HİZMET

Bir yandan, 81 ilimizin tamamında 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimize yürürken, diğer yandan İstanbul'un 39 ilçesinde 140 bin konutun deprem dönüşümünü yapıyoruz. Kangrene dönüşmüş Fikirtepe'de kentsel dönüşümü yeniden başlatırken Sinop'ta, Zonguldak'ta tarihi kent meydanlarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Bir taraftan İzmir tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atarken diğer taraftan Mersin'de, Adana'da, Ankara'da on binlerce sosyal konut ve yeşil alan üretiyoruz. Antalya, Muğla, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afet konutlarımızı inşa ediyoruz. Kısacası ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizin tamamında 84 milyon vatandaşımıza hizmet ediyoruz.

Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkûm edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız.