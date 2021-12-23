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    • Güncel
    • 23.12.2021 12:37
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    • 23.12.2021 12:38
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    Muhalif medyanın kirli yüzü ortaya çıktı! Meğer doların düşmesini istemiyorlarmış: Yüzleri böyle düştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Türk lirasının değerlenmesiyle birlikte dolar ve eurodaki büyük çakılma devam ederken muhalif medyanın moralleri yerle bir oldu. Dolar yükseldiğinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan ve Ebru Baki gibi isimler şimdi ise kurların çakılmasıyla şekilden şekle girdi. İşte o isimlerin renk değiştirdiği anlar...

    Muhalif medyanın kirli yüzü ortaya çıktı!

    Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.

    ÇOK ÜZÜLDÜLER!

    Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI

    Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin düşüşe tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu. Öte yandan dolar yükseldiğinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan isimler şimdi ise gözlerden kaçmadı. Bugünkü manzarayla anlaşılıyor ki muhalif medya doların yükselmesine seviniyormuş.

        YÜZLER DÜŞTÜ

        Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

        ŞİRİN'İN DE RENGİ ATMIŞTI

        Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın da aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.

        MUHALEFETİN MORALİ BOZULDU
        Yukarı yönlü ufak bir harekette hemen goygoya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı isimler sessizliğe gömülürken CHP'nin kanalı Halk TV'de moraller bozuldu.
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            Haberler Güncel Muhalif medyanın kirli yüzü ortaya çıktı! Meğer doların düşmesini istemiyorlarmış: Yüzleri böyle düştü
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