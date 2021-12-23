Muhalif medyanın kirli yüzü ortaya çıktı! Meğer doların düşmesini istemiyorlarmış: Yüzleri böyle düştü

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.
ÇOK ÜZÜLDÜLER!
Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI
Muhalif medya kuruluşlarındaki gazetecilerin düşüşe tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP'ye yakınlığıyla yayın hayatını sürdüren Halk TV'de Şirin Payzın, İsmail Saymaz ve Ayşenur Arslan ile Habertürk ekranlarında Ebru Baki'nin doların düşüşüne canlı yayında verdikleri tepkileri, sosyal medyada capslere malzeme oldu. Öte yandan dolar yükseldiğinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan isimler şimdi ise gözlerden kaçmadı. Bugünkü manzarayla anlaşılıyor ki muhalif medya doların yükselmesine seviniyormuş.