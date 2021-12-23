Muhalif medyanın kirli yüzü ortaya çıktı! Meğer doların düşmesini istemiyorlarmış: Yüzleri böyle düştü

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.