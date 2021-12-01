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    • 01.12.2021 17:21
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü: Beraber inşa etmeliyiz

    Bugün sabah saatlerinde Amerikan sermayeli FOX TV'de yayınlanan dayakçı İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a 'helalleşme' açıklaması için teşekkür etti. Terör destekçisi HDPKK ile beraber gelecek inşa etmeleri gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey." dedi.

    takvim.com.tr
    HDPKK’lı Demirtaş’a ’helalleşme’ teşekkürü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklamasına, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, destek vermişti.


    DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREREK KİRLİ İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ
    "Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum"     diyen tutuklu Selahattin Demirtaş, "Sözümüz olsun, biz de kendi hatalarımızla yüzleşecek ve hep birlikte helalleşeceğiz" dedi.

    Demirtaş'ın bu açıklaması 2023 seçimleri öncesi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışıldığını resmen doğruladığı şeklinde yorumlanmıştı.

    "DEMİRTAŞ ERDEMLİ BİRİ"
    Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Çabası çok kıymetli. Mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır" demişti. Kılıçdaroğlu, buna karşılık Demirtaş'ın 'erdemli bir kişi' olduğunu belirterek helalleşebileceklerini söylemişti.




        TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'Lİ DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ
        Bugün sabah saatlerinde Amerikan sermayeli FOX TV'de yayınlanan dayakçı İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün siyasi ayağı HDP'li Demirtaş'a teşekkür etti.



        BERABER İNŞA ETMELİYİZ
        Demirtaş'ın doğruları gördüğünü savunan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Önemli bir adım. Biz mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz. Geçmişin yaralarını kanatmamalıyız." dedi.

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